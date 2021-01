annonse

Donald Trump har ikke gitt opp kampen om «å fortsette å styre USA mot det amerikanske folkets vilje», skriver Selbekk og fortsetter:

– I egne øyne er han den rettmessige presidenten til tross for at velgerne stemte ham ut for over to måneder siden. Nederlagene i alle rettsprosessene han har initiert – inkludert krasjlandingen i Høyesterett – har tilsynelatende heller ikke gjort noe inntrykk.

Selbekk omtaler den lekkede telefonsamtale som Trump hadde med den øverste valgansvarlige i delstaten Georgia som «sjokkerende, selv etter trumpske standarder.» Han mener videre at i «det timelange opptaket kan det amerikanske folket høre presidenten presse sin partifelle for å omgjøre resultatet i staten som med knapp margin gikk til Joe Biden i presidentvalget.»

Dagen-redaktøren, som for alvor ble kjent da han som redaktør av Magazinet i 2006 trykte Muhammed-karikaturer, mener Donald Trump har vært «en av de mest splittende personene som har innehatt presidentembetet i de over 230 årene det har eksistert.»

Men det er etter valgnederlaget han har vist sin aller verste side, skriver Selbekk: «Den dypt udemokratiske narsissisten som ikke bryr seg det minste om folkets vilje.» Han mener Trumps exit fra Det hvite hus vil bli «like skamfull som Nixons».

– Bisarre vrangforestillinger

En annen som nylig var ute med kritikk av Trump, er sosiologen Kjetil Rolness. I Aftenposten beklager han seg over at «millioner av amerikanere – og trolig titusener av nordmenn – går inn i det nye året overbevist om at Donald Trump ble frastjålet valgseieren av onde krefter på venstresiden.»

Rolness mener Trump selv har ansvaret for det han kaller en «bisarr vrangforestilling» om at Trump ble frastjålet valget. «Allerede i april begynte Trump å så tvil om gyldigheten til poststemmene. Før valgdagen hadde han tvitret 70 ganger at valget var rigget,» skriver han og omtaler Trump som en «énmanns trollfabrikk som kynisk har utnyttet det forgiftede debattklimaet.»

Fornektelse

Rolness mener millioner av mennesker har blitt forledet til å tro på de falske anklagene om valgfusk til tross for at han har tapt «59 av 60 søksmål». Og «Trumpister i alle land deler fornektelsen», skriver han, og mener at det «er ikke bare på sosiale medier du møter fanatiske Trump-forsvarere som tar lett på faktasjekk og kildekritikk.»

Rolness trekker fram Document.no og dets redaktør Hans Rustad som eksempler på det han mener er vrangforestillinger og fornektelse:

– Hans Rustad er ansvarlig redaktør for nettstedet Document.no. Som medlem av Norsk Redaktørforening skal han ifølge Redaktørplakaten fremme en «åpen, redelig og sannhetssøkende journalistikk».

– Men både før og etter USA-valget har han utrettelig og entusiastisk fremmet ville, udokumenterte påstander fra Det hvite hus og tvilsomme amerikanske høyremedier. «Sydney Powell utstråler et alvor og en faglig integritet som imponerer mange», skrev han om Trump-juristenes svar på Komiske Ali, etter gjengens aller sprøeste pressekonferanse, og fastslo: «Etter denne pressekonferansen kan Biden se langt etter å bli godkjent.»

«Slik taler den salige i troen, fra sin alternative virkelighet», kommenterer sosiologen Kjetil Rolness.

Det er foreløpig ikke kommet noe tilsvar fra Document-redaktør Rustad i Aftenposten.