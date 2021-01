annonse

Den ledende EU-parlamentarikeren Guy Verhofstadt har ikke mye pent å si om britene, etter at de forlot EU.

I en kommentarartikkel i The New European oppsummerer Verhofstadt brexit som et produkt av folks ønske om å «ha retten til å ville ha det som er ekstremt dumt», og ikke «bare det som er intelligent». Dette gjorde han ved å sitere den russiske forfatteren Fyodor Dostoevsky.

«Det er et tilfelle og bare ett, når en man med viten og vilje kan ønske seg noe som rett og slett er skadelig, til og med dumt, til og med ekstremt dumt, og det er; å ha retten til å ønske seg det som er ekstremt dumt og å ikke være forpliktet til å ønske seg det som er intelligent», skrev Dostoevsky.

«Dette for meg, er brexit», skriver Verhofstadt.

«Masochisme»

Han mener at ingen ved sine fulle fem noensinne trodde at det å forlate EU kunne være «en konstruktiv ting å gjøre», men at det britiske folk valgte å benytte seg av sin «rett til å gjøre noe så spektakulært destruktivt». Han indikerer at det kan komme av ren masochisme for britenes del.

Den belgiske politikeren advarer om at Russlands angivelige innflytelse bør bekymre alle, og at Kina ser ned på demokratier som aldri før. Han nevner imidlertid ikke at EU har styrket den russiske regjeringen ved å inngå gassavtaler med dem, og at man har nærmet seg det kinesiske kommunistpartiet ved å søke en investeringsavtale med regimet i Beijing.

Tror på ungdommen

Verhofstadt forutser dessuten at de unge før eller siden vil ta Storbritannia tilbake inn i EU igjen.

«De som såvidt var gamle nok til å stemme under folkeavstemmingen stemte overveldende for å bli (i EU, red. anm.). Uansett hva som skjer nå, så vil disse yngre generasjonene bestemme over sin egen fremtid. På et tidspunkt, på en eller annen måte, vil de finne sin vei tilbake til den europeiske familien», konkluderer han.

