Jeg synes det begynner å bli mye valgflesk som serveres når man følger Senterpartiets oppførsel. De er i medgang, men de vil bli avkrevd for svar frem mot valget. De surfer på motstand mot EU og EØS, men alle vet at Arbeiderpartiet kommer til å fullstendig utradere all EØS- motstand i Senterpartiet. Det er absolutt ingen mulighet for at Trygve Slagsvold Vedum får innflytelse på Norges utenriks og handelspolitikk.

Jonas Gahr Støre har allerede slått fast at enhver regjering på rød side vil videreføre dagens EØS-avtale. Han har sågar også sagt at det ikke vil bli noe reforhandling av dagens EØS-avtale, noe FrP lenge har ønsket.

Det var Gro Harlem Brundtland som skrev under på EØS-avtalen, og dessverre for Senterpartiet, så vil en regjering der de inngår på rød side være en garanti for at avtalen videreføres. Når EØS-avtalen ble stemt over i Stortinget i 1992, så var det flere i FrP som stemte imot avtalen.

Så både Senterpartiet og FrP er klare nei til EU-partier, og kan være villige til å reforhandle EØS. Men nå er Arbeiderpartiet helt låst og skal kreve at SP pent og pyntelig slår seg til ro med å holde fingrende av EØS-avtalen.

De to partiene som er de største EØS- og EU-tilhengerne er dessverre Høyre og Arbeiderpartiet. For å få til en reforhandling av EØS, og sikre at vi ikke melder oss inn i EU, så burde Senterpartiet velge blå side. Nå velger de rød side, og ender opp i et samarbeid med et AP som knuser alt håp SP har om en utmeldelse eller reforhandling av EØS. I tillegg så må SP trolig inngå et forpliktende samarbeid med marxister i Rødt, og sosialister i SV og MDG.

Derfor er min oppfordring til Senterpartiet; gi FrP og Høyre en sjanse. Nå som Storbritannia er gått ut av EU, og forhandlet seg frem til en bedre handelsavtale enn den vi har med EU, så er det oppstått en ny situasjon. Den situasjonen syntes jeg Senterpartiet burde se om var mulig å utnytte til å reforhandle vår egen EØS-avtale, og sikre at vi ikke blir EU-medlem.

Senterpartiet hører ikke hjemme i ei regjering med marxister, sosialister og EØS-garantister i Arbeiderpartiet. Det blir en rødgrønn regjering med økte avgifter og skatt, bompenger og mindre vei. I tillegg så blir en den rød regjering som vil kutte i vår oljeproduksjon. Dette er ikke i Senterpartiets eller Norges interesse.

