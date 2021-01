annonse

Utplasseringen av et lite antall ubevæpnede gardister i Washington D.C. blir omtalt som et svar på at Trumps støttespillere forventes å protestere mot påstått valgfusk onsdag.

Ifølge en pressemelding fra Nasjonalgarden i Washington D.C., sitert av Defense One, har USAs fungerende forsvarsminister, Chris Miller, godkjent utplasseringen av omtrent 350 gardister i USAs hovedstad mellom tirsdag og torsdag.

Den høyprofilerte utplasseringen blir omtalt som et svar på «økte spenninger over valgresultatet» på forespørsel fra ordfører Muriel Bowser.

Gardistene skal hjelpe til med å få kontroll på menneskemasser på metrostasjoner, samt bidra med å stenge ned gater og styre trafikken. I tillegg er et spesialutdannet team forberedt på å utvide hovedoppdragene – ved å bistå lokale nødetater og øke antall personell dersom det blir nødvendig.

– Vårt viktigste oppdrag er å utvide utvalgte trafikkontrollpunkter og metrostasjoner identifisert av det lokale politiet, sa sjefen til DC-garden, generalmajor William Walker, i en offentlig uttalelse.

– Nasjonalgarden i District of Columbia har en støtterolle for lokalpolitiet, som vil gjøre dem i stand til å gi et trygt miljø for våre medborgere til å utøve sin rett til å demonstrere, la Walker til.

Valgstrid og vold

Noen republikanske lovgivere nekter å erkjenne at Joe Biden vant presidentvalget – til tross for gjentatte nederlag i domstoler over hele USA. Det forventes derfor at tilhengere av Trump vil samles i Washington D.C. onsdag for å protestere mot at Kongressen vil bekrefte innsettelsen av Joe Biden som USAs neste president.

Tidligere har samlinger med Trump-supportere som har protestert mot valgresultatet ført til voldelige sammenstøt med motdemonstranter. Blant annet ble fire personer knivstukket under en lignende demonstrasjon i Washington D.C. i desember.

Fungerende politimester i Washington D.C., Robert Contee, sa under en pressekonferanse mandag at byen forventer større folkemengder enn under lignende protester tidligere, og varslet at noen av demonstrantene kan være bevæpnet.

– Noe av vår informasjon antyder absolutt at det vil bli større folkemengder. Det finnes folk som har som hensikt å komme bevæpnet til byen vår, sa politimesteren, før han kom med følgende advarsel:

– Alle som bærer en pistol på en demonstrasjon eller innen 1000 fot (305 meter) fra en demonstrasjon vil bli arrestert i tråd med D.C.-loven.

Nasjonalgarden og Black Lives Matter

Nasjonalgarden i D.C. har tidligere blitt tilkalt for å holde oppsyn på de omfattende Black Lives Matter (BLM)-protestene som fant sted i kjølvannet av politidrapet på afroamerikanske George Floyd i mai.

D.C.-garden fikk da voldsom kritikk for å ha latt to helikoptre fly lavt over hodene på demonstrantene – i en hendelse som har blitt beskrevet som en uakseptabelt «maktdemonstrasjon» mot amerikanske borgere. En intern gjennomgang av episoden har ennå ikke blitt offentliggjort.

På den tiden vurderte president Trump å ta i bruk «Opprørsloven» (Insurrection Act) for å hente inn reservegardiser for å dempe uroen og få kontroll på BLM-protestene. Denne gangen støtter derimot Trump demonstrantene, og det forventes at han vil delta onsdag.

