– Kina gjør alt de kan for å ta over verden.

I en nyttårsvideo sier lederen av Brexit-partiet Nigel Farage at Kinas Kommunistparti (KKP) utgjør en «enda større utfordring» og en «større trussel mot vår uavhengighet, vår levemåte og vår frihet enn Den europeiske union (EU).

– Kina gjør alt de kan for å ta over verden, de struper demokratiet i Hong Kong og gjør så godt de kan andre steder. De tar over mange ressurser i Afrika, sier han i videoen.

Han mener Kina utgjør en global trussel mot demokrati og frihet.

– Vi må våkne opp og forstå trusselen Kina utgjør, sier han og varsler en ny kampanje for å sørge for at Storbritannia ikke lenger skal være avhengig av Kina.

Farage var i perioden 2010–2016 ledere for det euroskeptiske britiske partiet UKIP. Den 4. juli 2016 fratrådte han som partileder for UKIP, etter at partiets euroskeptiske linje hadde vunnet folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Hans avgang var motivert med at han nå «hadde fått tilbake sitt land» og at han deretter ville «ha sitt liv tilbake».

I januar 2019 dannet tidligere UKIP-medlemmer med Farages støtte Brexitpartiet. Den 22. mars 2019 overtok Farage som partileder og han ser nå ut til å ønske seg et fortsatt liv i politikken.

