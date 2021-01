annonse

annonse

Arbeiderpartiet lander på 20,1 prosents oppslutning på en ny meningsmåling. Dermed er Ap kun landets tredje største parti.

– Det er et nivå som er altfor lavt for Arbeiderpartiet, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng om Norstats måling for Aftenposten og NRK.

Les også: Høyre og Ap jevnstore på fersk måling – Sp like bak

annonse

Ap faller 1,1 prosentpoeng siden forrige måling og lander på 20,1 prosent.

Erna Solberg leder landets største parti, ifølge målingen. Høyre får 22,6 prosent oppslutning. Senterpartiet går forbi Ap og får 21,3 prosent, etter en fremgang på 1,1 prosentpoeng.

I Arbeiderpartiet er man langt fra fornøyd med dette.

annonse

– Vi har ligget stabilt for lavt over lang tid. Vår jobb blir å få fram våre politiske løsninger. Vi har gjort en stor jobb med et partiprogram som skal svare på det som er situasjonen i Norge nå, sier Stenseng til NRK.

Den store nedgangen enkelte har spådd ville komme for Frp uteblir på denne målingen. Partiet går tilbake 0,3 prosentpoeng, til 11,3 prosent. Det er imidlertid fortsatt betydelig lavere enn resultatene ved de siste stortingsvalgene.

Slik er oppslutningen for de øvrige partiene: SV 8,9 (+1,9), MDG 3,9 (+0,3), KrF 3,7 (+1,5), Rødt 3,7 (-1,3), Venstre 2,5 (-0,2)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474