MDG-politiker Eivind Trædal måtte fjerne et bilde han la ut på Twitter der han smilte bredt like ved rasulykken på Gjerdrum.

Rasulykken på Gjerdrum har blitt omtalt i medier over hele verden. I vårt naboland Sverige har det vært flere direktesendinger fra ulykkesstedet, og myndighetene i både Danmark og Sverige har tilbudt å sende hjelp.

Men mange har i stedet snakket om en Twitter-selfien av MDG-politiker Eivind Trædal.

Politikeren reiste selv til Gjerdrum, angivelig for å hjelpe til, og la ut et bilde på Twitter, der han poserer med et glis.

– Veldig fint å kunne være med. Krysser fingerende for at flere blir funnet, skrev Trædal og la ut smilebildet.

Kritikken haglet deretter i kommentarfeltet.

– Jævla politiker-snørrunge. Hvem faen smiler like ved et ulykkessted og legger det ut på Twitter? Du er en hjerteløs liten dritt, skrev en person under bildet.

Flere andre viste sitt raseri som respons på innlegget, og til slutt slettet Trædal bildet.

Ingen av de etablerte norske mediene har skrevet om Twitter-selfien.

Kort tid etter at Trædal slettet smilebildet la han ut en ny melding, med kun er bilde av et telt.

Ikke alt som må på twitter, Trædal. De fleste hadde nok konsentrert seg om oppgaven og ansvaret uten å føle behov for å twitre om det. — ME (@notyouorus) January 1, 2021

