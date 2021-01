annonse

– Er det noen hjemme i norske mediehus om dagen?

– Pandemien har endret mitt syn på demokratiet. Det har vært en vekker å se skjørheten i den friheten vi verdsetter så høyt. Tilliten mellom borgere og politikerne har vært Norges store styrke under pandemien. Men lojalitet og tillit har også en bakside. Dersom vi føler frykt og oppfatter at intensjonen er god, så er vi villige til å akseptere store inngrep i friheten. Men gode intensjoner er ingen garanti mot maktmisbruk. Tvert i mot er det den beste kamuflasjen, skriver førstekandidat Øyvind Håbrekke for KrF i Trønderlag i Trønder-debatt.

Han viser til et brev fra den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling et brev til Justisdepartementets lovavdelin, der kommisjonen spør om man i et demokrati skal frata borgere bevegelsesfrihet, forsamlingsfrihet og retten til familieliv, uten det foreligge skriftlige begrunnelser. De spør departementet om hvorfor de knapt kan finne slike noe sted siden inngrepene ble innført i mars.

–Det er et mysterium at knapt noen norske journalister har kommet på den tanke å stille dette spørsmålet. Det står på topp tre av det som burde være enhver journalists første instinkt når regjeringen stenger landet ned, skriver Håbrekke og spør:

– Er det noen hjemme i norske mediehus om dagen? Så langt jeg kan se har ingen norske medier funnet det verdt å utfordre regjeringen på dette, og brevet er vel knapt nevnt i noen medier over hodet.

