8 av 10 bedrifter innen uteliv og servering frykter kroken på døren.

I Oslos uteliv og servering har tre av fire mistet mellom 75-100 prosent omsetningen de siste fire ukene.

– Hver femte bedrift i Oslo, uansett bransje frykter konkurs. På landsbasis, hver sjuende, sier regionsdirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli til Dagsavisen.

I undersøkelsen til NHO har 39 bedrifter i Oslos servering og uteliv svart. Av dem har 36 prosent gjennomført oppsigelser, og 77 prosent sier at de har planer om det. Hele 72 prosent oppgir at de har likviditetsproblemer, og 82 prosent sier at det er en reell risiko for å gå konkurs.

– Først og fremst må vi ha en forutsigbar kompensasjonsordning. Det koster storsamfunnet mer å miste bedrifter, enn hva kompensasjonsordningen koster, sier Nina Solli.

Fellesforbundet er også bekymret. Selv om ølkranene er stengt, så renner pengene likevel ut. Det er utelivet regjeringens dugnad går hardest utover.

– Vi skulle ønsket oss større forutsigbarhet, sier forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet, og legger til:

– Isolert sett ville ikke en 14 dagers skjenkestopp i januar vært det verste. Men vi har 10 måneder med restriksjoner og skjenkestopper bak oss. Mange har bare gitt opp og stengt dørene. Andre har gått konkurs. Og det vil komme flere konkurser og nedleggelser i tiden fremover

