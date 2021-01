annonse

annonse

Enrique Tarrio (36), lederen for Proud Boys, er pågrepet i Washington etter at et Black Lives Matter-banner angivelig ble satt i brann.

Tarrio er siktet for ødeleggelse av andres eiendom i Asbury United Methodist Church, der han og andre angivelig satte fyr på et Black Lives Matter-banner 12. desember i fjor, skriver NTB.

Politiet opplyser om at han var i besittelse av to våpenmagasiner, noe som Tarrio også vil bli siktet for.

annonse

Proud Boys støtter president Donald Trump, og presidenten ble kritisert for angivelig å ha vist støtte til Proud Boys under en debatt med Joe Biden i november.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474