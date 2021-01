annonse

Rådgiveren ser også et lyspunkt i året som har gått; engasjementet mot angivelig rasisme.

– De som vil ha færrest mulig mennesker inn i landet, og som vil sile de få som kommer etter livssyn og tro, har fått framstå som de sinte og fortvilte, som vi alle må lytte til, skriver rådgiver i LO, Jonas Bals i Dagsavisen.

Han sier at av alle tingene som har vært vanskelig å ta inn over seg i 2020, var dette at kristne skal prioriteres som flyktninger det aller vanskeligste.

Bals mener videre at om noen hadde sagt til ham for fem år siden at hans eget land skulle komme opp med en så nedrig idé, og attpåtil få politisk flertall for den, hadde han ikke trodd dem.

– Hvordan havnet vi her, som mennesker og som samfunn?, spør han.

Så svarer han at det må være Donald Trump. Han har ifølge rådgiveren normalisert høyreekstremisme, konsentrasjonsleirer for migranter og innreiseforbud for muslimer.

– Trumpismen og dens avarter har altfor lenge fått gjemme seg bak et retorisk teppe av falsk folkelighet og engasjement nedenfra.

