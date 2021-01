annonse

Norge har langt værre vaksiner enn land utenfor EU.

Etter at statsminister Erna Solbeg i sin nyttårstale hevdet at det er takket være EU at vi nå får vaksiner i Norge, har kritikken haglet. Flere opposisjonspolitikere har stilt spørsmål ved hvorfor Norge ikke kjøper flere vaksiner selv og hvorfor vaksineringsgraden i Norge er så lav.

Til sammenlikning vil Israel være «ferdig vaksinert» til påske, mens norske myndigheter anslår at vi i Norge ikke vil ha tilstrekkelig vaksinering før til høsten.

– Vi krever at Erna Solberg nå undersøker muligheten for at Norge selv kjøper egne vaksinedoser i tillegg til det europeiske samarbeidet, sier Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Norge har bundet seg til en EU-fellesordning og har planlagt å kjøpe inn forskjellige typer, avhengig av hvilke som blir godkjent i EU og hvilken effekt de har på ulike befolkningsgrupper.

– Jeg mener man i alle fall må undersøke det, så kan man heller ta stilling til tilbudet når det ligger på bordet, sier Vedum.

