Endelige tall viser at 2020 var 2,4 grader over normalen for Norge, og det varmeste året siden målingene startet. Det var 25 prosent våtere enn normalt.

Statsmeteorolog Bente Wahl ved Meteorologisk institutt la onsdag formiddag fram den ene værrekorden etter den andre da hun oppsummerte værråret 2020. Hun åpnet webinaret «Klimastatus 2021: Når det unormale blir normalt».

Sammen med fakta om at det var Norges varmeste og neste våteste år samlet sett, presenterte hun noen ekstremer.

– Færder var det varmeste stedet i Norge med middeltemperatur for 2020 på 10,3 grader. Det er første gang det er målt mer enn 10 grader i middeltemperatur for ett år i Norge, sier Wahl.

– Det ble også satt ny norgesrekord for styrtregn. I løpet av én time falt det 64,4 millimeter regn i Sandefjord, sier hun.

Sommer på vinter

Wahl startet innlegget sitt med å minnes snørike, kalde vintre fra egen barndom på 1980-tallet, der man tidvis gikk på ski til skolen i Sør-Norge. Nå er derimot vinteren mer mild, og fjorårets vinter leverte tidenes våteste januar og Norges nest våteste vintersesong som er registrert. På Sunndalsøra ble det satt varmerekord med 19 grader på vinteren.

Samtidig minner hun om at vårt nye, mer fuktige klima medfører større mengder snø der temperaturene fremdeles ligger under 0 grader om vinteren.

– Vi lever i et land der noen vil ha mer snø, og noen vil ha mindre, sier hun, og påpeker at det først var snøfritt i Tromsø 31. mai i fjor.

Nye normaler

Tema for presentasjonen var at vi fra i år får nye normaler i klimaforskningen. Det betyr at den perioden vi sammenligner dagens vær med, endrer seg. Men selv sammenlignet med den nye normalen, utpeker tallene fra 2020 seg som ekstreme.

De eneste månedene som lå under det normale for middeltemperatur, var mai og juli, og de var til gjengjeld svært kalde.

– Det var året da alle skulle leke Syden i hjemlandet, men det har aldri vært kaldere for eksempel i Jotunheimen, sier Wahl.

Kontrasten mellom alle varmerekordene i juni og kulderekordene i juli kunne neppe vært større. Unntaket er Svalbard, som aldri har hatt en varmere juli enn den i 2020.

