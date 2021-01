annonse

– Dersom du er tilhenger av FrPs program, må du gjerne definere deg som nasjonalkonservativ.

I juli 2018 skrev Amundsen på Facebook at han var stolt av å definere seg som nasjonalkonservativ. Men etter at Oslo Fremskrittspartis leder Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert før jul, udnderstreket Amundsen at han «ikke ville brukt de ordene i dag.».

Nå går han likevel ut på sosiale medier og sier at Frp er det beste partiet for de nasjonalkonservativt orienterte.

– Nasjonalkonservativ? Da er ditt parti FrP. Fremskrittspartiet tror på en verden som består av frie, selvstendige nasjonalstater. Nasjonalstaten har vist seg å være den beste måten å sørge for trygghet, stabilitet og for å gi mennesker en følelse av tilhørighet, skriver stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen på Facebook

Utspillet kommer etter at flere Frp-ere, blant annet Document.no-skribent Kent Andersen, tidligere styreleder i Document Trond Ellingsen og tidilgere stortingsrepresentant Arne Sortervik har meldt seg ut av partiet.

– Dersom du er tilhenger av FrPs program, må du gjerne definere deg som nasjonalkonservativ, skriver Amundsen.

Han understreker samtidig at Frp er et «liberalistisk folkeparti som ønsker å ta vare på grunnloven, enkeltmenneskets frihet og som løfter vår verdiskapning gjennom en fri økonomi».

– Personlig er jeg økonomisk liberalist og verdikonservativ. Men alle som støtter FrPs program er velkommen til å ta del i det viktige arbeidet vi kun kan gjøre sammen. Det gjør vi ved å ta vare på vår kulturarv, forstå vår historie og fortsatte vår kamp for enkeltmenneskets frihet og nasjonens uavhengighet, sier Amundsen. – Frp er ikke lenger din plattform annonse Han får imidlertid skarp kritikk av flere i sitt eget kommentarfelt.

– Hvorfor hiver dere ut nasjonalkonservative da? Snakk om billigsalg, skriver Document.nos Kent Andersen, som inntil nylig satt i Oslopartiets fylkesstyre. Lokallaget er nå satt under administrasjon og blant annet har Amundsen trått inn som styremedlem.

– Sylvi Listhaug har sammenliknet nasjonalkonservatisme med nasjonalsosialisme. I praksis betyr det at man støter fra seg alle som definerer seg som nasjonalkonservative. Hvorfor skal de fortsette å stemme på FrP etter å ha blitt stemplet som nazister, selv om Per Willy holder seg for nesen og sier at de gjerne må stemme på dem? skriver Kjetil Ravn Hansen, som er organisasjonssekretær i Med Israel for Fred (MIFF).

– Greit. Men hva skjedde med frysningene på ryggen? skriver Document.no-skribenten og samfunnsdebattant og tegneserieskaperen Karine Haaland, med henvisning til nestleder Syvli Listhaugs utalelse om at begrepet «nasjonalkonservativ› fikk det til å gå frysninger ned i ryggen på henne.

– Vi trenger personer som deg. FrP er ikke lenger din plattform. Du må ha en vanskelig tid nå. Jeg har stor sympati for deg. Jeg støtter deg, men ikke lenger FrP, skriver en mann fra Tromsø.

