Sikkerhetssjefen i Kongressen slår fast kongressbygningen nå er sikret etter onsdagens beleiring. Dette melder Huffington Posts kongressreporter.

– Hele rommet brøt ut i jubel, skriver Matt Fuller om øyeblikket da sikkerhetssjefen kom med sin kunngjøring.

Politisjefen i Washington sier at flere politibetjenter er skadd i onsdagens opprør, men at de jobber videre for å få kontroll over området ved Kongressen.

