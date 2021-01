annonse

annonse

Kongressbygningen i USA er stengt, etter meldinger om at folk har tatt seg inn i Capitol-bygningen. Utenfor pågår sammenstøt mellom politi og Trump-tilhengere.

Årsaken til nedstengingen er en ekstern sikkerhetstrussel. Demonstranter har forsøkt å storme bygningen, ifølge flere medier.

Les også: Trump: Kommer aldri til å gi opp

Ifølge ubekreftede meldinger har folk klart å ta seg inn i Kongressen. Samlingen i Kongressen ble plutselig avbrutt, og godkjennelsesprosessen av valgresultatet er stanset.

Demonstranter har brutt seg gjennom barrikader på baksiden av Capitol-bygningen i Washington. Politiet har avfyrt pepperspray mot demonstrantene.

Visepresident Mike Pence er blitt eskortert ut fra Senatets kammer.

En video på Twitter , lagt ut av en Washington Post-journalist, viser demonstranter som tar seg forbi barrikadene og roper «USA, USA».

Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9

— Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021