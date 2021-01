annonse

Går sammen med venstresiden.

Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug rykker nå ut og sier at regjeringens forslag om å forlenge corona-kompensasjonsordningen for næringslivet med to måneder til april, er altfor lite.

– Dette forslaget bekrefter igjen at regjeringen er på bakbeina, med kortsiktige løsninger. Først innfører de tiltak som rammer bedriftene knallhardt. Så kommer de nok en gang med kortsiktige forslag som ikke er gode nok. Dette holder ikke, sier Listhaug til E24.

Hun sier at Frp vil gå sammen med de partiene som er enige om å forlenge ordningen, som et minimum til 1. juli. Dermed ligger det an til at den såkalte «firerbanden» som gikk sammen om corona-tiltak for norsk næringsliv senvinteren 2020, vil bli vekket til live. Da samarbeidet Frp med Senterpartiet, Ap og SV om tiltakspakker for norsk næringsliv.

– Det er innmari dumt å legge opp til en strategi hvor Stortinget igjen og igjen må vise vei og ta ansvar for at flest mulig bedrifter skal komme seg gjennom kneika. Dette er helt avgjørende for å redde tusenvis av arbeidsplasser som nordmenn over hele landet kan komme tilbake til når dette er over, sier Listhaug.

