Nora er 25 år gammel. Hun er bekymret for fremtiden og engasjerer seg for klima og miljø. Hennes mor er 51 år gammel, og lite bekymret.

Forskjellen mellom gammel og ung er typisk for hvordan folk forholder seg til klimatrusselen. Når dagens unge blir gamle, da kan verden være tre grader varmere. Hvis vi ikke gjør mer for å stoppe den globale oppvarmingen, skriver Vårt Land , kan verden bli et helt annet sted. Dyr vil forsvinne, planter vil visne og hetebølge vil herje. Så vil havet stige, og det kan ende i hungersnød.

– Fremtiden ser så ille ut at jeg blir overveldet noen ganger. Den ser ikke bare ille ut for meg og de barna jeg kanskje får, men særlig for dem som allerede lever i fattigdom i deler av verden som er ekstra utsatt for klimaendringer, sier Nora.

Hun er bekymret for framtiden, og frustrert over urettferdigheten som klimakrisen har skapt. Nora har tatt en mastergrad i utvikling og miljø, og er nestleder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire . Det er en norsk miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser. Spire er kjent for å besitte faglig kompetanse på kjernetemaene sine. De setter politiske saker på dagsordenen, og krever en helhetlig tilnærming til utvikling og miljø.

Det glødende engasjementet for klima opplevde ikke Nora hjemme. Der var det vanskelig å snakke om klimatrusselen. Foreldrene hadde et annet syn. Hun mener at de ikke forstår alvoret. Hun ler når moren snakker, og sier:

– Jeg tror mamma er veldig glad i å fly og reise. Du er flink som folk flest til å resirkulere, men du er ikke alltid like flink til å ta vare på maten din.

– Det er jeg enig i. Jeg har et høyt forbruk av mat. Der må jeg bli flinkere. Sånn som i dag når har jeg laget grønnsakssuppe av restegrønnsaker i kjøleskapet, sier moren til Vårt Land.

