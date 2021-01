annonse

Forlenger nedstengungen av byen.

– Som forventet har smittetallene skutt i været nå på nyåret, sannsynligvis som følge av samvær i julen og reiser. Smittetallet er i dag over 200 i Oslo for første gang siden 19. november. Vi har derfor ikke noe annet valg enn å forlenge nedstengingen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Etter en periode med lavt antall tester i juleferien har testtallene økt kraftig denne uken. Mandag og tirsdag denne uken har det blitt avlagt nesten 4.000 tester per dag, mot under 1.000 på de roligste dagene i julen, skriver kommunen i pressemeldingen.

– Det høye antallet tester lover godt for å fange opp så mye smitte som mulig, for å kunne spore den og for å kunne bryte smittekjeder. Jeg oppfordrer på det sterkeste alle med symptomer til å teste seg: Husk at test er gratis, at vi har over 20 teststeder i byen og at det er mulig å teste seg hjemme om man ikke er i stand til å komme seg til teststedene, sier Johansen.

De fleste tiltakene regjeringen innførte for hele landet fra mandag har allerede vært gjeldende for Oslo siden begynnelsen av november. Disse gjelder fortsatt som en del av den sosiale nedstengingen. I tillegg har byrådet besluttet å opprettholde det Oslo-spesifikke forbudet mot alle arrangementer, samt utvide forbudet mot utendørs fritidsaktiviteter til også å gjelde barn i barneskolealder og yngre.

Beholer gult nivå

Byrådet beholder gult nivå i barnehagen og barneskolen, og innfører dermed ikke rødt nivå slik det er i ungdomsskolen og videregående skole.

– Det har hele tiden vært viktig for byrådet å skåne barn og unge mest mulig. Det er nettopp noe av grunnen til at andre tiltak er så strenge. Vi ber for eksempel folk ikke gå på besøk til hverandre og bidra til mulig smitte, slik at ansatte i barnehager og skoler kan få utføre den viktige jobben de gjør. Derfor innfører vi ikke rødt nivå i barneskoler og barnehager nå, men beholder gult nivå. Dette er i tråd med anbefalinger fra både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Av samme grunn vil det være tiltak for barn og unge vi først vil vurdere lettelser i, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

Byråden understreker at situasjonen vurderes fortløpende.

Strammer inn

Byrådet har besluttet å også forby innendørs fritidsaktiviteter og idrett for barn i barneskolealder. Det gjelder allerede et slikt forbud for ungdom og voksne.

– Nå stenger vi all idrett innendørs de neste to ukene. Vi har holdt tilbud for barn åpent så lenge vi kan, og vi vil åpne det så raskt vi kan. Vi vet at idrett og fritidsaktiviteter er veldig viktig for mange barn, og forstår at dette er vanskelig, både for barna og for de ildsjelene som står på for å gi barn og unge et godt tilbud, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV).

Oslo kommune la fram sin vaksinasjonsplan 18. desember, og har med denne kapasitet til å sette 63.000 vaksiner i uken. Kommunen har snart opprettet 15 vaksinasjonssentre som vil være bemannet til å sette vaksiner 7 dager i uken.

– Vi ønsker å få vaksinert så mange som mulig så fort som mulig, og har meldt fra om det til FHI. Det etableres vaksinasjonssentre i alle bydeler som vil ta seg av vaksineringen. Nå er det viktig at de som er i utsatte grupper enten på grunn av høy alder eller underliggende sykdommer takker ja til å ta vaksinen. Det er helt avgjørende at mange lar seg vaksinere for at vi skal kunne lette på tiltakene, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap).

