Amerikanske lovgivere krever svar fra USAs forsvarsdepartement og etterretningsbyråer om den potensielle eksistensen av UFO-er.

Ifølge Military.com, kommer kravet som en del av den nylig vedtatte Covid-19-krisepakken på 2,3 billioner dollar, som ble vedtatt i forrige måned. Pakken inkluderer en lov som frigjør mer ressurser for å samle etterforskninger og «styrke åpen kilde etterretning (OSINT)» mellom USAs etterretningsbyråer.

Noe av denne informasjonen inkluderer hva Pentagon, FBI og andre etterretningsbyråer vet om såkalte «uidentifiserte luftfenomener» (unidentified aerial phenomena – UAP).

Amerikanske lovgivere forventer å få en rapport om de innsamlede UFO-dataene 180 dager etter at loven ble vedtatt. Den vil ikke være klassifisert, men vil inneholde et klassifisert supplement.

Lovteksten

Ifølge lovteksten, er amerikanske lovgivere bekymret for at det ikke er «noen enhetlig, omfattende prosess i den føderale regjeringen for å samle inn og analysere etterretning om uidentifiserte luftfenomener, til tross for den potensielle trusselen». Dette blir omtalt som grunnen til at en omfattende rapport om all relevant informasjon angående UAP-er er viktig.

Lovgivere etterlyser informasjon om UAP-er som har blitt observert ved hjelp av geografisk etterretning (GEOINT), signaletterretning (SIGINT), menneskelig etterretning (HUMINT) eller måle- og signaturetterretning (MASINT) – uavhengig av hvilken etterretningstjeneste eller myndighet som har samlet inn dataene.

Videre tilføyes det i lovteksten at UFO-ene ikke nødvendigvis trenger å være fra fjerne verdener. Lovgivningen krever derfor informasjon om hvilken teknologi Kina, Russland, Iran, Nord-Korea eller andre fremmede makter kan ha på dette feltet – inkludert «romfarts- eller andre trusler som de uidentifiserte luftfenomenene medfører for nasjonal sikkerhet, og en vurdering om hvorvidt denne uidentifiserte luftfenomenaktiviteten kan tilskrives én eller flere utenlandske makter.»

Tre videoer

I april i år anerkjente Pentagon offisielt tre hendelser som har blitt rapportert av jagerflypiloter i den amerikanske marinen, etter flere år med spekulasjoner om at de hadde truffet på fremmede romfartsfartøy under et treningsoppdrag.

USAs forsvarsdepartement offentliggjorde samme måned videoene av hendelsene – én tatt i november 2004 og de andre to i januar 2015 – «som har sirkulert i det offentlige rom etter uautoriserte utgivelser i 2007 og 2017,» ifølge en uttalelse fra amerikanske forsvaret.

«Etter en grundig gjennomgang har forsvarsdepartementet bestemt at den autoriserte utgivelsen av disse uklassifiserte videoene ikke avslører noen essensielle kapasiteter eller systemer, samt ikke påvirker noen påfølgende etterforskning av militære krenkelser av luftrom av uidentifiserte luftfenomener,» sa Pentagon-talskvinne Sue Gough den gang.

Etterforskninger

I august i fjor opprettet viseforsvarsminister David Norquist offisielt «Unidentified Aerial Phenomena Task Force» – en arbeidsgruppe ledet av den amerikanske marinen – for å komme til bunns i relevante møter som militære tjenestepersoner har hatt med uidentifiserte luftfenomener, som potensielt kan utgjøre en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.

Den amerikanske regjeringen har sett på UFO-aktiviteter i årevis, men særlig mellom 2007 og 2012, da Pentagon startet et program for å identifisere avanserte romfartstrusler, kjent som Advanced Aerospace Threat Identification Program.

Programmet hadde som formål å «forfølge forskning og etterforskning av uidentifiserte luftfenomener», og var motivert av hendelsene som har blitt dokumentert av videoen som først ble offentliggjort av Pentagon i april.

