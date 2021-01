annonse

Xi Jinping har pålagt det kinesiske militæret å intensivere treningen i 2021 og bruke mer høyteknologi i øvelsene. Ordren kommer etter anspente konfrontasjoner med India og Taiwan i fjor.

South China Morning Post melder at Xi, som også er leder av Kinas sentrale militærkommisjon, har beordret Folkets frigjøringsarmé (PLA) til å opprettholde «kampberedskap på heltid» og være klar til å «handle når som helst».

– Kommandørene og soldatene i hele hæren må stå for en kampånd uten frykt for motgang og frykt for døden, heter det i ordren, som også bemerket at 100-årsjubileet for grunnleggelsen av Det kinesiske kommunistpartiet vil finne sted i juli i år.

Xi instruerte også PLA om å styrke «frontlinjetreningen» og «vesentlig øke» bruken av teknologi i militærøvelser fremover. Han kalte moderne teknologi «kjernen av kampeffektivitet» og beordret militæret til å bruke datasimuleringer, samt utforske andre måter for å inkludere flere høyteknologiske og nettverksbaserte metoder i deres operasjoner.

Ifølge South China Morning Post, er omtalelsen av uspesifiserte «frontlinjekamper» et avvik fra tidligere slike taler av Xi – hvor PLA kun har blitt beordret til å «håndtere kriser og avskrekke krig.»

Økte geopolitiske spenninger

Xis ordre kommer i skyggen av coronavirus-pandemien, hvor Kina så økte spenninger med flere av sine naboer gjennom hele fjoråret, men spesielt India og Taiwan.

Trefninger med India langs Himalaya-grensen kulminerte i en blodig konfrontasjon i juni i fjor – hvor 20 indiske og et ukjent antall kinesiske soldater ble drept. Stemningen ved den Indo-kinesiske grensen har siden vært svært anspent, til tross for at begge sider har forpliktet seg til å roe ned situasjonen.

I forrige måned sendte Kina et hangarskip gjennom Taiwanstredet én dag etter at et amerikansk krigsskip hadde seilt i det bestridte farvannet. Beijings militære positur i regionen har også vokst etter at Taipei annonserte et militært opprustningsprogram og sikret seg flere store våpenavtaler med Washington.

I tillegg har båndene mellom USA og Kina ytterligere blitt skadet av den pågående handelskrigen mellom stormaktene samt Washingtons støtte til demokratibevegelsen i Hongkong.

Kina og USA anklager fortsatt hverandre for provoserende oppførsel i Sør-Kinahavet.

