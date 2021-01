annonse

Det somaliske miljøet i Skien er rammet av et stort koronautbrudd. Kilder i miljøet mener det skyldes egen atferd.

Somaliske Daha Gobdoon er intervjuet sammen med Issa Kashingo fra Tanzania. De mener kulturelle forpliktelser i miljøene og familiene, samt klaner, enkeltpersoner med stor innflytelse og religion til sammen er med på å skape en smittefarlig adferd i det somaliske miljøet, skriver avisa Varden.

– Det er et sterkt sosialt press i det somaliske miljøet, som det er vanskelig å si nei til. Særlig når det gjelder sykdom og dødsfall. Den somaliske definisjonen av familie er vid. Noen tror at Gud har bestemt alt, og at det ikke har noe å si hva de gjør, sier Gobdoon.

Treffes tett

Når noen kommer hjem til jul skal «alle» i det somaliske miljøet treffe ham. Det samme skjer når det er bursdag. Da kommer «alle» på besøk. Og når moskeen stenger, møtes muslimene til fredagsbønn i private hjem.

– Når noen dør er du forpliktet til å møte opp og gi det siste farvel, sier Gobdoon. Og de møtes gjerne i trange rom der sosial avstand er umulig å holde.

– Det er ikke det at de ikke vet at de ikke skal gjøre det, de tenker bare at «det skjer ikke meg», sier Kashingo.

Fikk avslag

Gobdoon og Kashingo startet for 30 år siden Den afrikanske kulturforeningen i Telemark. De søkte støtte om opplysningsarbeid i miljøet i en størrelsesiorden av 530.000 kroner. IMDi avslo imidlert, fordi søknadsbeløpet var høyere enn satsene i stønadsordningen de søkte på (støtte til frivilliges informasjonstiltak om koronaviruset).

Det har vært flere smitteutbrudd rundt om i landet knyttet til innvandrermiljøer.

