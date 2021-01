annonse

Etter måneder med strid ble stiftelsen Født Fri onsdag begjært konkurs, ifølge Brønnøysundregistrene, sitert av NTB.

I begynnelsen av november ble det kjent at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) bestemte seg for å holde tilbake driftsstøtten til stiftelsen, som ledes av Shabana Rehman Gaarder, på 3 millioner kroner for andre termin i år.

Revisjonsselskapet EY konkluderte med at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring, og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet.

Født Fri har klaget Imdis vedtak inn for Kunnskapsdepartementet.

– Det kan ikke være tvilsomt at Imdis vedtak er ugyldig både som følge av tilblivelsesmangler, sviktende saksbehandling og feil i det faktiske grunnlag, het det i klagen.

Imdi mottok 11. august et varsel knyttet til flere forhold vedrørende den økonomiske styringen av stiftelsen. På bakgrunn av dette varselet ble det igangsatt undersøkelser av økonomistyringen. Granskingen har i alt kostet rundt 1,5 millioner kroner.

Født Fri har siden 2017 arbeidet med å fremme likestilling og motvirke negativ sosial kontroll, og har over de siste tre årene blitt tildelt vel 15 millioner kroner fra staten.

