En ny undersøkelse fra Befalets fellesorganisasjon (BFO) viser at under én av ti ansatte vil anbefale Forsvaret som arbeidsplass, ifølge NTB.

Tallene er Alarmerende, mener BFO-leder Jens Jahren.

– At så mange ikke vil anbefale Forsvaret som arbeidsplass, er et alarmerende funn. Det er den viktigste rekrutteringsbrønnen at folk gjør det. Når så mange ikke gjør det, er det skremmende, sier han til NRK.

I undersøkelsen sier kun 8 prosent at de vil anbefale Forsvaret som arbeidsplass, mens hele 40 prosent oppgir at det er usannsynlig at de fortsatt jobber i Forsvaret ut inneværende år.

Undersøkelsen er gjennomført blant ansatte i både Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Hæren. Blant tilbakemeldingene er klager over dårlige boforhold og underbemanning, noe som fører til at folk blir overarbeidet og sykmeldte.

