En mann i 45-årsalderen ville ta ut penger i Stockholm. Det kostet ham livet.

Lørdag kveld ble en mann knivstukket til døde i det innvandrertette og utsatte området Rissne utenfor Stockholm, da han skulle ta ut penger i en minibank. Dette rapporterer Aftonbladet.

Det var i 20:30-tiden politiet ble varslet om en voldelig hendelse i Rissne i Sundbyberg. På stedet fant politiet en knivstukket mann i 45-årsalderen, som så ble ført til sykehus med ambulanse, før han døde.

Uskyldig offer

Politiet opplyser at de har god kontroll på hva som inntraff. De mener at den drepte ikke har vært aktivt innblandet eller kjent av politiet tidligere. Han skal ha vært et uskyldig ransoffer, og ble angrepet i forbindelse med at han tok ut penger i en minibank.

Et omfattende søk med blant annet politihelikopter ble innledet, men den ensomme gjerningspersonen, som ble sett da han dro fra åstedet, var ikke å finne.

Det er ikke blitt offentliggjort signalementer på morderen, bortsett fra at han skal ha vært maskert med et hvitt munnbind og hatt på seg røde sko.

