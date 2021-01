annonse

annonse

Avtroppende president Donald Trump oppfordrer visepresident Mike Pence til ikke å bekrefte Joe Bidens seier i presidentvalget.

Onsdag talte Trump for tusenvis av tilhengere som møtte opp i den amerikanske hovedstaden Washington D.C. for å protestere mot valgresultatet. Her kunngjorde han at han ikke vil gi seg, og at han ikke vil erklære nederlag.

Les også: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk kaller Trump en «dypt udemokratisk narsissist»

annonse

Trump sa også at han håper og regner med at Pence «gjør det riktige i kveld». Visepresidenten er den som formelt må godkjenne valgresultatet i Senatet onsdag kveld. Pence har ikke makt til å omgjøre valgresultatet, men Trump har likevel bedt ham om å ikke godkjenne Biden som vinner.

I talen angrep Trump mediene. Han fortalte at han ville legge frem bevis i dag om at han egentlig vant valget.

Joe Biden blir etter planen innsatt 20. januar etter å ha vunnet valget med 306 mot 232 valgrepresentanter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474