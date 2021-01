annonse

USAs president Donald Trump skal holde tale på et folkemøte nær Det hvite hus onsdag.

Folkemøtet er blitt kalt «Save America Rally» og er en protest mot Kongressens sertifisering av valgresultatet som skal foregå samme dag.

– Jeg skal tale på Redd USA-demonstrasjonen i morgen på Ellipse klokken 11. Det kommer mange folk, skrev Trump på Twitter tirsdag.

– Vær tidlig ute, skrev han også, og lovet at arrangementet nær Det hvite hus vil samle en stor folkemengde.

I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early — doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! pic.twitter.com/k4blXESc0c

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021