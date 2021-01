annonse

Ifølge Walls Street Journal la Donald Trump ut følgende beskjed onsdag kveld etter at Kongressbygningen ble stormet.

– Jeg forstår smerten deres. Jeg vet dere er såret. Valget ble stjålet fra oss. Det var en brakseier, og alle vet det – spesielt den andre siden. Men dere må gå hjem nå. Vi må ha fred. Vi må ha lov og orden, begynte Trump.

Les hele talen på engelsk under.

I know your pain. I know you’re hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it–especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order.

We have to respect our great people in law and order. We don’t want anybody hurt. It’s a very tough period of time. There’s never been a time like this where such a thing happened where they could take it away from all of us–from me, from you, from our country.

This was a fraudulent election but we can’t play into the hands of these people. We have to have peace, so go home. We love you. You’re very special. You’ve seen what happens. You see the way, others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace.

På amerikanske medier er det flere som kritiserer beskjeden for å være halvhjertet. Mange ønsker en sterkere fordømmelse og mener Trump har fyrt opp demonstrantenes sinne.

