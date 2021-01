annonse

annonse

Flere tusen Trump-tilhengere er allerede samlet i USAs hovedstad Washington før den store markeringen 6.januar. En hvit kvinne har blitt slått til blods av en svart kvinne.

Det er gjort flere video-opptak av voldshendelsen. En svart kvinne, som flere hevder er Black Lives Matter-aktivist, står midt i en folkemengde med Trump-supportere.

Hun filmer Trump-supportere og en hvit kvinne prøver å få henne til å slutte å filme ved å ta vekk telefonen hennes. Den svarte kvinnen snur seg deretter mot den hvite kvinnen og slår henne hardt i ansiktet.

annonse

Videoen går nå viralt på sosiale medier.

Den svarte kvinnen blir deretter ført bort til politiet som stod i nærheten.

annonse

Den hvite kvinnen ble intervjuet av en person etter overfallet. Kvinnen hevdet at den svarte kvinnen var Black Lives Matter-aktivist og at politiet ikke gjorde noe som helst etter angrepet.

Les også: Her blir gråtende barn og kvinner jaget av BLM-aktivister etter støttemarkering for Trump

Woman claims she was hit by BLM & that MPD protected the aggressor. #BLMPlaza pic.twitter.com/mUTDmmM5Oa — Tomas Morales (@TomasMorales_iv) January 6, 2021

Misnøye mot politi

Flere Trump-supportere vendte sin frustrasjon mot politiet da de ikke fikk lov til å bevege seg på området der BLM-aktivister har malt «Black Lives Matter» med store bokstaver.

I året som gikk var det mange av Trumps tilhengere som ropte «Blue Lives Matter» under folkemøtene til presidenten. Ropet var et svar på venstresidens ønske om å avvikle politiet. Men da politiet blokkerte Trumps tilhengere fra å bevege seg på det såkalte «Black Lives Matter Plaza» fikk de nok.

annonse

– Dere har mistet støtte fra begge siden. Dere vil ikke forsvare Grunnloven. Vi støttet dere, men den støtten har dere mistet, sa en Trump-supporter i videoen du kan se under. Politiet brukte tåregass mot folkemengden.

“You lost both sides of support. We had your f***ing back, but we ain’t got your back no more!” Trump supporters yell at police after they block access to BLM Plaza and make arrests of some of the group tonight #DC #WashingtonDC #January6th pic.twitter.com/M2syNacscv — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021

Chaotic scene in BLM Plaza as police clash with Trump supporters trying to rush the line #DC #WashingtonDC #January6th pic.twitter.com/wjGsUSaCWH — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021

Det er ventet flere titalls tusen personer under støttemarkeringen for Donald Trump onsdag. Presidenten har lagt ut en melding på twitter at han vil gi en tale til de fremmøtte.

Onsdag blir det også endelig avgjort i Kongressen hvem som blir USAs neste president. Trump tvitert tirsdag kveld at han tror visepresident Mike Pence kan være den som avgjør valget i hans favør.

If Vice President @Mike_Pence comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474