Frp-profilene Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde langer ut mot Donald Trump i et nytt intervju i Dagbladet.

Flere hundre Trump-supportere stormet kongressbygningen onsdag da det skulle avgjøres hvem som blir USAs neste president. I opptøyene som fulgte ble en kvinnelig Trump-supporter skutt og drept av politiet.

Trump skrev på twitter at han ikke ønsket vold og ba folk roe seg ned.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021