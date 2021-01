annonse

Valgkampstrategien til Høyre er klar, og rulles nå ut for å knuse Senterpartiet, som med dagens meningsmålinger ligger an til å kunne få statsministeren i 2021.

Det begynte i desember da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) gikk til voldsomme angrep på Liv Signe Navarsete og hevdet at SP var en trussel mot demokratiet, etter hun hadde fått lest interne dokumenter fra forsvaret om flyplassen på Evenes og gjort sin plikt som folkevalgt, nemlig å stille den ansvarlige statsråd noen spørsmål.

Ikke lenge etter fulgte en ny Høyre-statsråd opp med å anklage Senterpartiet for å drive med skremselspropaganda, polarisering og snakke ned distriktene, og føre en retorikk som setter bygd opp mot by. Linda Hofstad Hellelands angrep på SP følger den samme oppskriften, der Høyre skal skremme velgerne vekk fra SP ved å påstå at de er polariserende, antidemokratiske og populister.

Det siste av disse velrettede angrep kom i Nettavisen og var forfattet av Høyres tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang. Den trenger jeg egentlig ikke å si så mye om, kommentarfeltene levner den tidligere ordføreren liten ære der de latterliggjør ham så det er helt pinlig å lese.

Etter å ha lest igjennom kommentarene, er det liten optimisme å se for Høyre i året som kommer. Ikke bare en, men opp til flere lurer på om Stang har skrevet artikkelen i fylla, andre peker på at det er langt fra millionærstrøket og sosselivet på Frogner til virkeligheten til den menige nordmann. Det er oppsiktsvekkende å se hvordan elektoratet på egenhånd nærmest idioterklærer den tidligere godt likte ordføreren. Intet er verre for en borgerlig eks-politiker enn å bli fullstendig avkledd i Nettavisens kommentarfelt, som man burde forvente er en avis som trekker lesere som støtter opp om Høyres politikk.

Det jeg er mer interessert i er hvilken strategi spinndoktoravdelingen, eller propagandaavdelingen til Høyre har kokt sammen. Det er ganske tydelig at Høyre er svært ukomfortable med SPs enorme vekst. Strategien begynner å vise seg seg for den som følger med.

At SPs politikk har ligget fast de siste 40 årene, og er konservativ, så konservativ at de nå er på moten igjen, litt som med klær som etter 30 år blir kult igjen, er ikke en del av Høyre-strategenes fatteevne. Ikke ett øyeblikk klarer Høyre å reflektere over at det ikke er SP som har endret kurs, det er velgerne som har endret kurs, de har blitt med på ferden langt nok og takker for følget.

Folk har rett og slett fått nok av Høyres politikk. Istedet for å bøye av og innse at den politikken Høyre fører ikke faller i smak, faller PR-avdelingen for den dummeste fristelsen av dem alle, nemlig å idioterklære velgerne istedet for å endre politikken. Velgere er noe ordentlig hærk for opplyste og allvitende politikere i Høyre. Velgerne må være dumme som ikke biter på tomsnakket og ordgyteriet de blir servert, og heller forholder seg til egne tanker og levd liv. Strategien som er lagt frem mot valget, ser ut til å være at Høyre skal «avsløre» SP, og vise hele Norge hva slags parti SP egentlig er.

Først skal SP latterliggjøres som noen reaksjonære Stutum-er som ikke henger med i modernitetens tidsånd. Deretter skal man skremme velgerne med å skape et inntrykk av at SP er antidemokratiske, reaksjonære, lite framtidsrettet og at de setter by opp mot land og skaper ufred i nasjonen. For det er jo ikke Høyre sin skyld at nærpolitireformen, sykehusnedleggelser, utsulting av kommuner og tvangssammenslåing av fylker og kommuner som ikke vil slås sammen, ikke faller i smak! Nei, det er Vedum sin skyld! Hadde det ikke vært for Vedum, så hadde alle som bor i Viken, et fylke som strekker seg fra Gol til Halden, vært superhappy, for ikke å snakke om de som bor i Troms og Finnmark.

Høyre vil nå selge historien om SP som populister. Egentlig er Trygve Slagsvold Vedum en slags norsk Donald Trump i gummistøvler som kjører traktor istedet for privatfly, og hugger ved istedet for å svinge golfkøller. Vi må ikke la oss lure av hans vinnende vesen og den blanke issen, i hanskerommet på pickupen ligger Donald-parykken klar til den dagen han, Gud forby, blir statsminister! Vedums Donaldisme med isolasjonisme, nei til EØS og Norway First strategi gir PR-avdelingen på Høyres hus frysninger på ryggen, de samme frysninger som du skal få som velger. Høyre skal tegne et bilde av Hedmarks, unnskyld Innlandets svar på antidemokraten, den totalitære farlige drittsekken som sprer uro, hat, splittelse i folket, en ødeleggende kraft som river istykker det landet Solberg så tappert holder samlet.

Vedum og hans partifeller skal tillegges en rekke karaktertrekk og holdninger de ikke har. Svertekampanjen har Vedum selv avslørt, han sier rett ut at SP vil bli angrepet hardt og brutalt, og det må være svært frustrerende for PR avdelingen til Høyre å konstatere at han er rolig som skjæra på tunet, det er forøvrig resten av partiet også, kan det se ut som.

Det ironiske er at Erna Solberg, som nå ser sitt snitt til å bli den nye landsmoderen og tangere selveste Gro, nå faller for fristelsen. Hun som alltid snakker om respekt og opptrer seriøst, legger opp til en amerikanisert valgkamp basert på drittkasting, trusler, ren løgn og demonisering av sine politiske motstandere. Dette er faktisk godt nytt for SP. Norske velgere liker ikke slike valgkamper.

For hver gang Fabian Stang setter seg ned med vinglasset sitt og skriver en rørete artikkel der han advarer mot SP, vil Vedum få enda flere velgere. Hver gang Frank Bakke-Jensen på dax18 sier at SP er en trussel mot demokratiet fordi de har den frekkhetens nådegave å stille selveste statsråden noen ubehagelige spørsmål, vinner SP. Hver gang Helleland eller andre skal idiotforklare velgerne, som er så dumme at de stemmer Sp istedet for Høyre, vinner SP. Høyre vil med denne strategien kjøre seg selv ned i grøfta som etter hvert blir så dyp at de ikke kommer seg ut av den.

Jeg er medlem av en spennende Wattsapp gruppe der det diskuteres politikk, og de som er medlem av denne lukkede gruppen kan man trygt kalle Høyres rike onkler, eller Høyres pengebinge. Det er forbløffende å se at flere og flere av Høyres rike onkler har fått nok, sågar har noen der meldt seg inn i SP. Dette lover ikke godt for Høyres valgkamp, millioner av valgkampdonasjoner kan hende ender opp hos SP istedet.

Høyres egne støttespillere har mistet troen på Erna ser det ut som. Et godt råd til Høyre fremover er å revurdere sin PR-strategi, om de ønsker å tape valget med verdighet. En annen påpekning er at den som skal styre Norge må dominere midtbanen, og per dags dato er det kun SP som dominerer denne. Enhver politiker med ambisjon om regjeringsmakt bør innse at nøklene til regjeringskontoret går via hånden til Vedum, i dette valget, men også i fremtidige valg, da KrF og Venstre aldri vil bli noen dominerende midtbanekraft å regne med i fremtiden heller, slik det ser ut.

