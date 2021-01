annonse

annonse

Er USA i ferd med å gå opp i sømmene?

USA kan være i ferd med å gå ned i et dragsug preget av indre motsetninger, polarisering og uoverkommelig politisk splittelse. Det nytter ikke å skylde alt på venstresiden, eller på Trump og høyresiden. Alle bærer de på sin del av skylden, og det er nettopp evnen til å se nyanser og å reflektere over egen rolle og påvirkning det skorter på, for alle involverte.

Hvis noen lurte på hvorfor Trump ikke har vært en så god statsleder som de mest innbitte Trump-fansene gjerne hevder, så kan man peke på det som skjedde i Capitol onsdag. Det er svært skremmende når en bygning som huser en legislativ forsamling blir stormet av demonstranter, som nekter å godta et valgresultat som etter alt å drømme er legitimt til tross for det Trump selv påstår. Dessverre er det under Trump vi har sett at USA har blitt mer splittet enn noen gang. Og nå er det blitt skutt inne i selve Capitol-bygningen. Den ble beleiret. En kvinne er blitt drept.

annonse

Som nevnt bærer ikke Trump skylden alene. På den amerikanske venstresiden finnes det helt klart grumsete holdninger, og en ekstrem identitetspolitikk som er hinsides det verste vi kjenner fra Norge. Hvite mennesker, og spesielt konservative, demoniseres som avskum, og dette har vært spesielt synlig i sosiale medier, noe som har fyrt opp raseri og sinne i det indre USA. Dette har ikke Joe Biden eller noen av de mer moderate stemmene i det demokratiske partiet tatt avstand fra, og det lover ikke godt for de fire neste årene.

Samtidig er den amerikanske middelklassen hardt presset. Det er flere tiår siden vanlige folk hadde lønnsvekst, og jobbene som holdt folk sysselsatt rundt omkring i distrikts-USA har forsvunnet ut av landet. Elitene i storbyene har ikke tatt dette på alvor. I stedet har man hengt ut folk som «deplorables». Det er klart det skaper mye avstand og sinne.

Les også: Trump-tilhengere stormet Capitol-bygningen – brukte kjemisk stoff mot politiet

annonse

En splittende president

Men Donald Trump har ikke gjort saken det bedre. Tvert imot. Med sine unyanserte og splittende formuleringer, og konsekvente undergraving av det amerikanske valgsystemet, har han helt bensin på bålet. Han har ikke greid å samle USA, og han har ikke greid å skape forståelse for sine standpunkter og de menneskene han har representert, hos sine motstandere. Selvsagt ville han ha blitt latterliggjort og hatet, selv om han hadde valgt en mer reflektert strategi. Men det hadde blitt betydelig vanskeligere for venstresiden å fyre oppunder hat og demonisering. Han har rett og slett gjort det enkelt for sine kritikere. Og han har sådd mistillit hos en stor del av befolkningen som sluker det han sier rått. Det har konsekvenser, og det er det vi ser utspille seg nå.

At Trump ber sine tilhengere om å roe seg ned er ikke så vesentlig nå. Det er nærliggende å tro at det er noe han gjør bare fordi han må. At USA har utviklet seg til et så splittet samfunn, der folk faktisk mener at borgerkrig er en reell mulighet, på hans vakt, er faktisk også hans ansvar.

Påstander vs spørsmål

Nå får det være nok. Nå må det respekteres at det er gjennomført et valg i USA, der Donald Trump tapte, og at det ikke finnes reell dokumentasjon på at det har vært valgfusk i en slik skala at det har vært avgjørende for resultatet. Én ting er å be om at uregelmessigheter granskes og ryddes opp i, slik at man får klarhet i ting. Det må være greit i ethvert konstitusjonelt demokrati. Og dersom ting ikke blir gransket tilstrekkelig, så må det også selvsagt kritiseres.

Men å si at valget definitivt ble stjålet, og det med to streker under svaret, basert på vitneforklaringer og videoklipp, det holder bare ikke, og det er direkte skadelig. Det er nettopp undergraving av et valg, uten tilstrekkelig dokumentasjon, som har ledet til det som nå har skjedd i USA.

annonse

Et USA som er i ferd med å gå opp i sømmene er et stort problem for hele Vesten. La oss nå inderlig håpe at dette ikke er begynnelsen på noe større, en borgerkrig eller fragmentering av USA. Da er vi ille ute.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474