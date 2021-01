annonse

– Det er begrenset med vaksinedoser å fordele nå i starten.

– Det er en relativt rolig opptrappingsplan, sa smitteverndirektør Geir Bukholm ved FHI på et pressemøte torsdag morgen ifølge NTB.

Norge mottok de første dosene fra BioNTec og Pfizer i romjulen, og Oslo og seks andre østlandskommuner med utbredt smitte fikk da muligheten til å starte vaksineringen før de andre. Denne uken starter vaksineringen i nesten alle de øvrige kommunene. Bare seks kommuner har ønsket å utsette oppstarten til uke 2, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

– Det er begrenset med vaksinedoser å fordele nå i starten, ettersom vi foreløpig bare har tilgang til vaksinen fra BioNTec og Pfizer. Men dette vil ta seg opp når vi får tilgang til vaksinen fra Moderna, og etter hvert muligens også vaksiner fra andre produsenter, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI).

Alle kommuner vil i den nærmeste tiden framover få tilgang til vaksiner etter antall personer i risikogruppene og en prioriteringsrekkefølge (lenke til annen sak), men antallet vil svinge litt nå i starten med begrensede vaksineleveranser.

Dette skyldes at vaksinen fra BioNTech og Pfizer leveres i pakninger på hele 975 i doser i hver. Det kan bare leveres hele pakninger til sykehusapotekene. Hvis antall innbyggere i området som forsynes fra et sykehusapotek tilsier at de skal motta cirka 1 500 doser i uken, vil dermed sykehusapoteket motta 975 doser én uke og 1950 doser den neste. Antall vaksinedoser som sendes til kommunene i området vil variere tilsvarende. Kommunene må sette dosene i løpet av fem dager etter at vaksinene er tatt ut av sykehusapotekenes ultrafrysere som holder rundt 70 minusgrader.

– I tillegg til utfordringene knyttet til pakningsstørrelsen kan det nå i starten også ha betydning for de lokale leveransene at spesielt utsatt helsepersonell ved sykehusene også skal vaksineres fra de første dosene som er levert til sykehusapotekene. Det kan også gi svingninger i leveransene til enkelte kommuner, sier Are Stuwitz Berg.

– På grunn av slike praktiske forhold rundt oppbevaring og distribusjon av vaksinen, vil antall vaksinedoser til den enkelte kommune kunne variere noe fra uke til uke. Men over en tidsperiode på noen uker vil dette jevne seg ut, slik at hver kommune totalt sett vil motta vaksinedoser i forhold til antall innbyggere i den aktuelle målgruppen, understreker Are Stuwitz Berg.

Han legger til at kommunene selv må sette av hver femte vaksinedose til helsepersonell som er ekstra utsatt for å bli smittet og få covid-19.

