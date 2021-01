annonse

Mens MDG jubler, er Frp kritiske og frykter butikkdød.

Miljøpartiet de Grønne og Oslobyråd Lan Marie Berg fikk torsdaag grønt lys fra klimaminister Sveinung Rotevatn til å starte med bensin- og dieselforbud på kommunale veier i Oslo. Det samme skal man åpne for i Bergen.

Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud er svært kritisk til palnene om bensinforbud i Bergen og Oslo.

– Det tar i liten grad hensyn til alle de som bor i byene og har behov for bilen, sier han ifølge NTB.

Hoksruds frykter at sonene vil bli så store at de for eksempel omfatter hele indre by i Oslo.

– Det vil i praksis lamme Oslo sentrum og handelsnæringen, og vi sliter allerede med sentrumsområder som er i ferd med å dø ut når det kommer til varehandel og butikker, advarer Hoksrud.

