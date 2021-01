annonse

Hillary Clinton tar sterke ord i bruk i sin fordømmelse.

– I dag har innenlands terrorister angrepet et fundament i vårt demokrati: Den fredelige overføringen av makt etter frie valg, skriver Clinton på Twitter.

Today, domestic terrorists attacked a foundation of our democracy: the peaceful transfer of power following free elections.

We must reestablish the rule of law and hold them accountable.

Democracy is fragile. Our leaders must live up to their responsibility to protect it.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 6, 2021