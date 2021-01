annonse

Lars Gule kaller Donald Trump en «semi-fascist», men har også sitt å si om hans kristne tilhengere.

President Donald Trump oppfordret egne tilhengere til å gå hjem da noen av hans tilhengere stormet Kongressbygningen onsdag.

Trump gjentok at han mener valget ble stjålet, men sa samtidig at vold ikke var løsningen.

BREAKING: President Trump posts video message to supporters at US Capitol:

"We have to have peace. Go home. We love you. You're very special." pic.twitter.com/7XP8DCShoZ

— Breaking911 (@Breaking911) January 6, 2021