Har tidligere rost den amerikanske presidenten.

– Han hadde ikke tatt inover seg virkningen av sine uttalelser, sier Marine Le Pen om Donald Trump og angrepept på kongressen i USA onsdag, ifølge L’Obs og AFP.

Le Pen har vært en svoren tilhenger av den amerikanske presidenten, men bygger nå distanse mellom seg og ham.

I en uttalelse fra den franske lederen av det franske innvandringskritiske partiet Front national tar hun avstand fra USAs president Donald Trump etter angrepet på Kongressen onsdag kveld norsk tid.

– Som hele Frankrike er jeg ekstremt sjokkert av disse bildene av vold. Jeg ser på det slik at man i et demokrati skal forsvare retten til å protestere og demonstrere, men fredellig, sier hun og understreker at alle angrep på demokratiske prosesser er uakseptabelt.

– Med en gang stemmene er serfitifsert, er det ingen problem for meg eller for noen andre for den saks skyld å anerkjenne at Joe Biden er president i USA.

