Sylvi Listhaug mener Mike Pence bør ta over nå.

– Trump har ansvaret for at han har oppildnet disse massene over lang tid, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug under Politisk kvarter på NRK.

Listhaug presiserer at opprørerne også selv er ansvarlige. Hun er opprørt over scenene som utspilte seg i Washington onsdag, skriver NTB.

– Trump er ikke skikket til å være president etter det vi har sett nå, men det er amerikanske politikere som skal bestemme det, sier hun.

Solberg hardt ut mot Trump.

– Som mangeårig parlamentariker i det norske Storting er det sterkt å se bilder av parlamentarikere i andre land som gjemmer seg under en mobbs inngripen og angrep på et parlament. Det er særlig sterkt å se at de bildene skjer fra en nær alliert, som ofte har vært demokratiets fremste forsvarer i internasjonal politikk, nemlig USA, sa Solberg torsdag.

