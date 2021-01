annonse

Mer enn 50 politifolk ble skadet og mange ble innlagt på sykehus etter kaoset i Washington onsdag. Schumer krever Trumps umiddelbare avgang, andre demokrater snakker om riksrett.

Demonstranter angrep politifolk med metallstenger, kjemiske midler og andre våpen, opplyser Steven Sund, sjefen for Capitol-politiet, som bevokter Kongressen i USAs hovedstad.

Sund sier han aldri har sett noe lignende i sin 30 år lange fartstid i politiet i Washington D.C. Polititjenestepersonen som skjøt og drepte en kvinne, er permittert, opplyser han.

4 døde, mer enn 50 arrestert

Politiets respons er blitt kritisert for å være for veik, men Sund hevder de hadde en robust plan for det han trodde skulle bli fredelige demonstrasjoner, og at det som skjedde onsdag var «kriminell opprørsadferd». Han berømmer politifolkene for heroisk innsats.

Fire personer mistet livet, inkludert kvinnen som ble skutt og drept. De tre andre døde av medisinske årsaker som følge av den kaotiske situasjonen. Mer enn 50 personer er arrestert etter de dramatiske begivenhetene.

Krever Trumps avgang

Demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer, krever at visepresident Mike Pence og resten av kabinettet fjerner president Donald Trump umiddelbart.

Schumer mener man kan benytte det 25. grunnlovstillegget, som åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten erklæres uegnet for presidentembedet.

Hvis Pence ikke er villig til å gjøre det, bør Kongressen samles på nytt for å føre Trump for riksrett, mener han.

– Denne presidenten burde ikke forbli i embedet en eneste dag til, tordner Schumer, som mener Trump har ansvaret for stormingen av Kongressen og at han «oppildnet til voldelig opprør».

Riksrett

Flere demokrater har tatt til orde for ny riksrettssak. En av dem er det venstreradikale medlemmet av Representantenes hus Ilhan Omar, som skriver på Twitter at hun allerede har begynt å nedtegne tiltalepunkter for en riksrettssak mot Trump.

En slik sak vil ta flere måneder. Blir han dømt, mister han muligheten til å stille som presidentkandidat igjen.

