I en epost til Dagens Næringsliv skriver Miljødirektoratet at det har bedt Vest politidistrikt om å etterforske tre brudd på miljøregelverket med sikte på straff.

Miljødirektoratet har den siste tiden kommet med sterk kritikk av Equinor og forholdene på Mongstad etter flere oljelekkasjer fra det som er Norges største raffineri, skriver NTB.

Utslippene kan ha pågått over flere tiår viser en intern granskningsrapport fra Equinor. Equinor har samlet opp 112.000 liter olje, men har sagt at de ikke vet hvor mye som er igjen i grunnen. De har selv omtalt forholdene som uakseptable.

– Jeg er kjent med at Miljødirektoratet har anmeldt Equinor Mongstad til politiet for to forhold; for akutt forurensing som følge av rørbrudd i fjor sommer, og for utslipp til grunnen fra raffinerivirksomheten på Mongstad i desember i fjor, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

