Oslos byråd for kaller beslutningen en seier for klima og for byrådet.

– Endelig. Dette har vi bedt om gjentatte ganger, sier Oslos byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), som en reaksjon på nyheten om at lima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier ja til soner i Oslo og Bergen der fossilbiler forbys.

– Det vil gi mindre støy, mer plass til byliv og gjøre det lettere å reise med sykkel, kollektiv, elbil eller andre nullutslippsbiler, sier Berg ifølge NTB.

Ifølge NTB vil nullutslippssoner bety at det i enkelte gater eller områder i byene kan bli forbudt å kjøre biler som slipper ut CO2. Dermed vil det i praksis kun være biler drevet av elektrisitet eller hydrogen som får kjøre på veiene. Regjeringen åpner imidlertid ikke for utslippsfrie soner på riksveinettet, som vil bety at det fortsatt vil være mulig å kjøre E18, E6 og riksvei 150 (ring 3) gjennom Oslo med fossilbil og det samme på E39 gjennom Bergen.

