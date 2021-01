annonse

Frykter reprise.

I går kveld var det dramatiske scener da mange hundretalls Trump-supportere omringet og stormet Capitol i Washington, D.C., bygningen som huser USAs nasjonalforsamling.

Som svar på opprøret erklærte District of Columbias demokratiske borgermester Muriel Bowser unntakstilstand, og innførte herunder portforbud fra klokken 18 til 6 neste dag.

Nå utvides unntakstilstanden til etter innsettelsen av Joe Biden 20. januar.

Grunnen er at det fryktes en reprise av tumultene på Capitol 6. januar når Biden skal tas i ed som USAs 46. president. Dette til tross for at Trump torsdag norsk tid har sagt at han vil sørge for en fredelig maktovergang.

I have issued Mayor’s Order 2021-003, extending the public emergency declared earlier today for a total of 15 days, until and unless provided for by further Mayoral Order. — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 7, 2021

Den seremonielle innsettelsen finner nettopp sted på Capitol, nærmere bestemt utenfor bygningens vestfløy.

Minst fire mennesker mistet livet under gårsdagens opprør. Herunder ble en kvinne skutt og drept av Capitol-politiet da hun angivelig forsøkte å ta seg inn i Representantenes Hus.

