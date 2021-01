annonse

Sandra Butoyi bor i Oslo og er sentralstyremedlem Natur og Ungdom. Hun mener at bevaring av naturen er viktig for å hindre fremtidige kriser.

– Når skal vi slutte å ofre naturen vår?, spør hun i Nationen.

Sandra Butoyi er også styremedlem i Vestre Arb.samf.(Majorstuen-Uranienborg), som er en del av Oslo Arbeiderparti. Hun vil at kommunene kommer på banen, for å sikre livsgrunnlaget. Til nå mener hun at de ikke har gjort jobben sin.

– Det er lite overraskende når vi skrinlegger naturen for luksushytter og 10 minutter raskere motorveier, skriver hun.

– Klimaendringene er allerede i full gang. Endringene kommer i form av varmerekorder, naturkatastrofer og tap av arter. Hvis vi skal stanse de farligste endringene må vi redde naturen vår.

Sentralstyremedlemmet i Natur og Ungdom påpeker også at verden står overfor en naturmangfoldskrise.

– Skal vi klare å stanse tapet av naturmangfold må Norge bli arealnøytralt. Det betyr at vi må restaurere, gjenbruke og forhindre utbygging i myr. I dag ligger naturens fremtid i hver enkelte kommune, og for å sikre et forbruk innenfor jordens tålegrenser må vi få på plass et naturbudsjett.

Hun mener videre at arealendring er den største trusselen mot naturmangfold, og at vi ikke kan fortsette å kaste milliarder etter klimaverstinger, og tillatte at naturen vår legges i grus.

– Vi må slutte å ødelegge naturen vår, og begynne å reparere den.

