Jason «Timbuktu» Diakité skal være leder av Sveriges Melodi Grand Prix. Han er kjent for å oppvigle til vold og drap på Sverigedemokrater (SD).

Diakité oppfordret først til å mishandle Jimmie Åkesson, for deretter henge han i en flaggstang. Selv mener han at det er innenfor den kunstneriske friheten, skriver Samnytt.

Men det er ikke den eneste gangen at mannen som skal lede den svenske Melodi Grand Prix har brukt sin kunst mot SD. Første gangen var sammen med den venstreekstreme rapperen Mårten «Promoe» Edh. Det var i samarbeid med SVT, ønsket var å forhindre SD å få plass i EU-parlamentet 2009. De sang at SD vil bygge gasskammer for massedrap på innvandrere.

Diakité fikk også oppmerksomhet da han stevnet SD for millionbeløp. Kunstneren hevdet at de hadde brudd opphavsretten, og brukt et sitat fra han musikk. De hadde skrevet på en plakat: «Alla vill till himlen men ingen vill dö i vårdkön». Men rettssaken gikk ikke i hans favør, det viste seg at han hadde «lånt» uttrykket fra andre. Det endte med at han ble idømt å betale SD saksomkostninger på litt under 300 000 norske kroner.

Jason «Timbuktu» Diakité har også underholdt under Nobelkonserten 2013.

