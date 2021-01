annonse

Som Resett også har skrevet i en annen sak, heter han Jake Angeli, er 32 år gammel og kommer fra Arizona.

Han er altså ikke en venstrevridd Antifa-infiltratør, slik enkelte har trodd. Han er mest trolig en tilhenger av QAnon-bevegelsen.

Han er ifølge The Sun et kjent ansikt blant Trumptilhengerne. De føler frustrasjon over at Donald Trump ikke ble gjenvalgt som president. Han deltok i stormen på Capitol, der det ble begått hærverk.

Jake Angeli mener at det foregår en global korrupsjon på et høyt nivå. En sammensvergelse mellom banker for å ta over verden for å innføre New world order. Det gjør de ved å få folk til å bli gjeldsslaver.

