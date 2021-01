annonse

Trump lover en fredelig maktovertakelse i en uttalelse kunngjort av Det hvite hus.

– Selv om jeg er fullstendig uenig i resultatet av valget, og fakta støtter meg, så vil det uansett bli en fredelig maktovertakelse 20. januar. Jeg har alltid sagt at vi ville fortsette vår kamp for å sørge for at bare lovlige stemmer ble opptalt. Selv om dette representerer slutten på den mest fantastiske førsteperioden for noen president i historien, er det bare starten på vår kamp for å gjøre USA fantastisk igjen, skriver Trump.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:

“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our…

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021