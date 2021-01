annonse

annonse

Mange tror at Demokratene må ha 4 prosent oppslutning på landsbasis for å bli valgt inn på Stortinget ettersom sperregrensen er på 4 prosent.

Ved stortingsvalget er det imidlertid slik at det velges inn 169 personer. 150 av disse er distriktsmandater. Det er ikke noen nasjonal sperregrense for distriktsmandater. Men partiene må ha en ikke ubetydelig oppslutning i de enkelte fylkene for å få valgt inn distriktsmandater. Det velges også inn 19 såkalte utjevningsmandater. For å få en andel av utjevningsmandatene gjelder det en sperregrense på 4 prosent på landsbasis.

0,44 prosent var tilstrekkelig

annonse

Hvor høy oppslutning man må ha for å få valgt inn et distriktsmandat i valget i 2021 er jeg usikker på. Men tallene fra 2017 foreligger. I 2017 fikk KrF 12 747 stemmer i Vest-Agder. Det var tilstrekkelig at Hans Fredrik Grøvan ble valgt inn på Stortinget som distriktsmandat fra Vest-Agder.

I Stortingsvalget 2017 ble det godkjent 2 926 836 stemmer. Et parti som bare stilte liste i Vest-Agder og fikk 12 748 stemmer, ville kapret KrFs mandat i Vest-Agder. Det tilsvarer 0,44 prosent på landsbasis. Og jeg vil tro det fantes fylker der man ble valgt inn på tinget i 2017 med færre enn 12 747 stemmer.

I et oppslag 4. januar skriver Helge Lurås «Kan et «nytt» parti lykkes?». I oppslaget heter det: «Med så liten oppslutning som Demokratene har hatt de siste årene, har hovedstrømsmediene en tilstrekkelig unnskyldning for å ikke gi heller den «nye» versjonen oppmerksomhet inn mot valget i september. Trolig vil oppmerksomheten de får hos NRK, TV 2 og andre kun strekke seg så lenge disse mediene kan rapportere om frafall fra Frp. Problemer for Frp er «gode saker» å skrive om i mediene, men vekst for et enda mer «nasjonalt» parti er neppe noe som de etablerte mediene vil støtte opp om.»

annonse

Men i dag har MSM i stor grad mistet sitt monopol på nyhetsformidling. Hvis alternative medier som Document, Resett og Lykten fortsetter å likebehandle Demokratene med andre partier tror jeg Demokratene har en god sjanse til å få bli representert på Stortinget etter høstens valg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474