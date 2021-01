annonse

Kritikken mot Trump hagler fra politikere verden over, deriblant Frp-høvding Carl I. Hagen.

– Han går med vanære og skam. Det er helt naturlig at de drøfter både riksrett og avsetning etter det 25. grunnlovstillegget, sier Frp-nestor Carl I. Hagen til VG fredag.

Han understreker likevel at det er OK å være positiv til Trumps politikk i Frp.

– Du kan være tilhenger uten å være enig i disse pøbelstrekene, som enkeltindivider gjorde og som jeg håper blir straffet, sier Hagen.

– Det er helt åpenbart at det har rablet for Trump siden valget og siden valgresultatet kom. Det kan godt hende det har vært noen irregulariteter, men det vet ikke jeg noe om. Når det har vært behandlet i høyesterett så må man legge det til grunn, slår Hagen fast.

Riksrett

Den tidligere Frp-formannen mener at Trumps tale må onsdag må gjennomgås, for å se om den inneholder noe straffbart.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug er helt enig med sin partikollega. Hun sier at hun lenge har vært kritisk til Trump, men mener samtidig at han har gjort gode ting for fattige amerikanere. At han er blitt nominert til Nobels fredspris av Frp-politikere er hun imidlertid ikke så begeistret for.

– Jeg har ikke vært enig i de nominasjonene. Som stortingsrepresentant så har du anledning til å nominere de du måtte ønske til Nobels fredspris, sier Listhaug.

