– Fremskrittspartiet er ikke det partiet det en gang var, synes mange å mene. Nå er det «innestemme» som går og gjelder for spørsmålet om innvandring.

I midten av desember i år presenterte Statistisk Sentralbyrå en undersøkelse, der det konkluderes med at 56 prosent av oss nordmenn er fornøyd med dagens regelverk med tanke på flyktninger og asylsøkeres muligheter til å få opphold i Norge.

I samme undersøkelse er svaret at nordmenn i mindre grad ser på innvandrere som en kilde til utrygghet.

Den undersøkelsen er ikke verdt papiret den er skrevet på, for med «innvandring» her har SSB tatt med seg svensker, dansker, briter og polakker etc. i potten.

Hadde man for eksempel konkret pekt på problem-innvandringen fra den tredje verden, der utenforskap, økonomiske gigantuttellinger til arbeidsledige, sosialstønad og kulturell ulikhet er meget tydelig sett opp mot nordmenn generelt og endog stilt konkret spørsmål om muslimsk innvandring fra SSBs side, ville resultatet av undersøkelsen ha sett helt annerledes ut.

– Fint å snakke med innestemme om innvandring

Men Fremskrittspartiet biter åpenbart på SSB-undersøkelsens innhold og tar fraværet av omtale i mediene om utfordringer knyttet til innvandring som et tegn på at det norske folk ikke bryr seg mer om spørsmål knyttet til innvandring.

I et forsøk på å forsvare partiet mot et angrep fra BT-kommentator Jens Kihl om hvorfor Fremskrittspartiet mister oppslutning skriver Helge André Njåstad (Frp) følgende i sitt tilsvar til Kihl:

«Det er muligens en klisje at menn applauderer menn, men da Ketil Solvik-Olsen, i forkant av Frps landsmøte 2020, sa at Frp må snakke om innvandring med innestemme, så sa han noe som var både rett og viktig.

Mandag 14. desember presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) nye tall som viser at fremmedfrykten blant nordmenn har blitt betydelig lavere. Dette var optimistisk lesning for en Frp-politiker, særlig for en som er helt enig med Solvik-Olsen.

I kjølvannet av SSB-tallene skriver Bergens Tidendes kommentator Jens Kihl en knusende kommentar over hvorfor Frp synker i popularitet. Kihl mener de ferske tallene er dårlig nytt for Frp. Det er jeg helt uenig i.

Dette er godt nytt. Det vitner om at Norge har kontroll over innvandringen. Vi har, i motsetningen til for eksempel Sverige, ikke tatt inn flere enn samfunnet klarer å håndtere.

Det er mye oppsiktsvekkende i Kihls kommentar. Blant annet skriver han at Frp blir sett på som et ensaksparti der innvandringspolitikken er det eneste viktige. Det er jo helt feil. Frp har brukt masse energi på å snakke om skatte-, nærings- og økonomipolitikk. Men det et lettere å få spalteplass når saken handler om innvandring.»

Dette med «god kontroll» Njåstad her peker på er bare delvis sant, for det bor folk her i landet i årevis vi ikke vet bakgrunnen til, og som vi heller ikke vet hvor i landet oppholder seg.

At Njåstad hevder at Norge ikke har tatt inn flere enn det vi klarer å håndtere blir nærmest å idiotforklare seg selv, når man ser på de utfordringene med integrering vi finner her i Norge for alt for mange av de som har ankommet landet som flyktninger, kvoteflyktninger, asylsøkere, migranter og familiegjenforente m.v.

– Vi politikere kan lett tegne et uriktig skremselsbilde av innvandrere, skriver Helge André Njåstad også i sitt innlegg i BT.

Da er det virkelig grunn til å undre seg over at vi i årevis har hørt fra Jon Helgheim og ikke minst Sylvi Listhaug om skremselsbildet «svenske tilstander.»

FrPs knefall for desinformasjon

Norske redaksjoner er kledd opp med personer som har personlige, politiske preferanser på venstresiden.

Norske medier er «portvoktere» og kan derfor dels bestemme hvilke saker de ønsker å lage noe på, hvordan sakene skal vinkles, hvem som skal intervjues og man sitter dermed med all makt til å avgjøre hva som skal fortelles innbyggerne og hvordan fortellingen skal lyde.

Når norske medier bruker mer spalteplass på å finne enkelttilfeller av vellykket integrering enn på å fokusere på økonomiske og kulturelle utfordringer knyttet til innvandring fra Midt-Østen, Afghanistan og Afrika, da bidrar pressen til å sminke fakta og underslå virkeligheten.

Når utenforskap, arbeidsledighet, klankultur, æresdrap, rasisme mot hvite og sterk kriminell belastning i visse deler av innvandrerbefolkningen underslås bidrar det til å holde journalistenes favoritt-partier i folks bevissthet som «de gode partiene» mens de som kritiserer uheldig innvandring og tilhørende store kostnader knyttet til dette får negativ omtale.

Fra pressens side jobber man i stedet med å lage tendensiøse propagandasaker og drive misjonering for mer innvandring, samt å lage tåredryppende saker om innvandrere som skal vises ut etter å ha blitt tatt for å lyve seg inn med falske papirer i Norge m.v.

Når Helge André Njåstad lirer av seg slikt han gjør i BT skjønner man at Fremskrittspartiet har gjort et knefall i beste BLM-stil for norsk presses desinformasjon knyttet til innvandring og integrering og en syltynn SSB-sak.

Hva blir det igjen av Fremskrittspartiet?

Det er i praksis umulig å se bort i fra de enorme utfordringene som vises i andre SSB-statistikker, der det tydelig kommer fram at migranter, asylsøkere, flyktninger, innvandrere og kvoteflyktninger i alt for stor grad ikke deltar i arbeidslivet og følgelig utgjør en enorm utgift.

Dersom statskanalen NRK og avisene hadde tatt sitt ansvar alvorlig, ville propagandaen knyttet til hvor berikende det er med «eksotiske innslag fra MENA-land» ha forsvunnet. Da ville man fra politisk hold også ha måttet stikke fingeren i jorda og endret reglene for å kunne få komme til Norge, få pass og varig opphold, samt stilt helt andre krav til de som allerede har fått komme hit.

Uten fokus på utfordringene knyttet til innvandringen kommer det ingen endringer, og det ser altså ut til at dette passer «nye FrP» helt fint. Med ferske ekskluderinger og påfølgende uttalelser fra Jon Helgheim, Solvik-Olsen og Sylvi Listhaug er budskapet «bort med nasjonalkonservativt vås» og «frem med innestemmen».

Den 19. desember i år kunne Ketil Solvik-Olsen i bakkant av ekskluderingene fortelle at man ønsket å tone ned temaet innvandring i Oslo Frp og gi Oslo Frp en mer inkluderende profil.

Solvik-Olsen, som leder Oslo Frps nye interimstyre, sier til Aftenposten at han mener lokallaget bare har klart å bryte lydmuren i offentligheten på innvandring. Det har gitt en smal og ensporet profil i en hovedstad der folk flest er ganske positivt innstilt til innvandring.

Personlig tror jeg «nye FrP» skyter seg selv i foten og hodet med slike utspill vi nå ser, og at partiet mister troverdighet. Jeg baserer et slikt utsagn på hva jeg hører og ser folk er opptatt av og hva som skrives i avisinnlegg, i kommentarfelt og på Facebook.

Helt åpenbart er klima og innvandring to store temaer i vår tid foruten Covid-19. Klima har kommet sterkere med årene mens innvandringsdebatten har pågått i nærmere 30 år.

Når FrP nå ser ut til å ville tone ned innvandring som tema, kanskje basert på lite kritisk mediaomtale hos MSM og/ eller SSB-undersøkelsen nevnt ovenfor m.m., da er partiet i utakt med hva som rører seg ikke bare her i landet, men også i andre land.

Det er en grunn til at Sverigedemokratene har blitt store, at partier som holder eget land i hovedfokus ute i Europa vokser og at Brexit er et faktum.

Hvis ikke Fremskrittspartiet selv er i stand til å se hvor dette bærer må velgerne «hjelpe dem på vei» ved å stemme på noen andre ved stortingsvalget i september i år, og så må partiet deretter vurdere om dagens toppledelse er til beste for landet og partiet eller ei.

