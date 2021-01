annonse

NHO har foretatt en undersøkelse blant sine medlemmer, og hele 48 prosent vil fortsette med hjemmekontor.

– Jeg tror at flere vil jobbe hjemmefra i framtida, om jeg skal spå, sier arbeidslivsdirektør i NHO Nina Melsom til Klassekampen.

Les også: Frykter for utbredt fyll, rus og gambling på norske hjemmekontor



Så mange som 63 prosent av bedriftene benytter hjemmekontorløsninger nå under virusutbruddet. For selskaper med over 100 ansatte, er andelen hele 93 prosent. 41 prosent av de som vil fortsette med hjemmekontor ønsker at det skal være frivillig. Bare tre prosent vil pålegge ansatte å jobbe hjemmefra.

Arbeidslivsdirektøren i NHO sier at det er behov for å gjennomgå reglene for hjemmekontor.

– Det er igangsatt et arbeid i regi av arbeidsdepartementet. Vi har en forskrift fra 2002, men det har skjedd mye siden da.

Les også: Fire av fem synes det er tyngre å jobbe hjemmefra

Den viktigste årsaken til ønske om hjemmekontor, er fleksibilitet.

– Fordelene er at du får større muligheter til å organisere arbeidsdagen din og dermed få flere effektive arbeidstimer til disposisjon. Noen kan oppleve at konsentrasjonsarbeid kan gjøres på en bedre måte hjemmefra, sier Melsom, men bemerker at det også er baksider:

– Det er også negative sider, og så det er noe som avhenger av type arbeid. Noen typer arbeid forutsetter samhandling, og det er vanskeligere å legge til rette for hjemme.

Hun sier også at noen er bekymret for grensene mellom arbeid og fritid, at de kan flyte ut. Andre er bekymret for mer utbrenthet.

